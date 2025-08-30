End Federal Reserve मूल्य (EFR)
End Federal Reserve (EFR) रियल-टाइम प्राइस $0.00002011 है. पिछले 24 घंटों में, EFR ने $ 0.00002001 के कम और $ 0.00002183 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EFR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02534461 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001612 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EFR में --, 24 घंटों में -5.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
End Federal Reserve का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EFR की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.83M है, कुल आपूर्ति 999829958.640794 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.10K है.
आज के दिन के दौरान, End Federal Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, End Federal Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000022105 था.
पिछले 60 दिनों में, End Federal Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000013368 था.
पिछले 90 दिनों में, End Federal Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000001463430995246705 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.08%
|30 दिन
|$ +0.0000022105
|+10.99%
|60 दिन
|$ -0.0000013368
|-6.64%
|90 दिन
|$ +0.000001463430995246705
|+7.85%
It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…
End Federal Reserve (EFR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EFR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
