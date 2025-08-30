End Federal Reserve (EFR) क्या है

It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…

End Federal Reserve (EFR) टोकन का अर्थशास्त्र

End Federal Reserve (EFR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EFR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: End Federal Reserve (EFR) के बारे में अन्य प्रश्न आज End Federal Reserve (EFR) का मूल्य कितना है? USD में लाइव EFR प्राइस 0.00002011 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. EFR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00002011 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए EFR से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. End Federal Reserve का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? EFR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. EFR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? EFR की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.83M USD है. EFR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? EFR ने 0.02534461 USD की ATH प्राइस हासिल की. EFR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? EFR ने 0.00001612 USD की ATL प्राइस देखी. EFR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? EFR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या EFR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EFR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EFR का प्राइस का अनुमान देखें.

