Encryptum मूल्य (ENCT)
--
-2.36%
+0.06%
+0.06%
Encryptum (ENCT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ENCT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ENCT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00204763 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ENCT में --, 24 घंटों में -2.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Encryptum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ENCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.18K है.
आज के दिन के दौरान, Encryptum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Encryptum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Encryptum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Encryptum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.36%
|30 दिन
|$ 0
|+5.33%
|60 दिन
|$ 0
|+59.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.
