Empyreal लोगो

Empyreal मूल्य (EMP)

गैर-सूचीबद्ध

1 EMP से USD लाइव प्राइस:

$80.96
$80.96$80.96
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Empyreal (EMP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:21:38 (UTC+8)

Empyreal (EMP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 81.06
$ 81.06$ 81.06
24 घंटे में न्यूनतम
$ 87.55
$ 87.55$ 87.55
24 घंटे में उच्चतम

$ 81.06
$ 81.06$ 81.06

$ 87.55
$ 87.55$ 87.55

$ 495.39
$ 495.39$ 495.39

$ 12.26
$ 12.26$ 12.26

-3.06%

-3.63%

-22.21%

-22.21%

Empyreal (EMP) रियल-टाइम प्राइस $81.27 है. पिछले 24 घंटों में, EMP ने $ 81.06 के कम और $ 87.55 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 495.39 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 12.26 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EMP में -3.06%, 24 घंटों में -3.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Empyreal (EMP) मार्केट की जानकारी

$ 24.29M
$ 24.29M$ 24.29M

--
----

$ 24.29M
$ 24.29M$ 24.29M

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

Empyreal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00K है, कुल आपूर्ति 300000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.29M है.

Empyreal (EMP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Empyreal का USD में मूल्य बदलाव $ -3.06608544327182 था.
पिछले 30 दिनों में, Empyreal का USD में मूल्य बदलाव $ -26.4142534950 था.
पिछले 60 दिनों में, Empyreal का USD में मूल्य बदलाव $ +40.7540036610 था.
पिछले 90 दिनों में, Empyreal का USD में मूल्य बदलाव $ -7.5834327230596 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -3.06608544327182-3.63%
30 दिन$ -26.4142534950-32.50%
60 दिन$ +40.7540036610+50.15%
90 दिन$ -7.5834327230596-8.53%

Empyreal (EMP) क्या है

Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Empyreal प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Empyreal (EMP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Empyreal (EMP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Empyreal के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Empyreal प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EMP लोकल करेंसी में

Empyreal (EMP) टोकन का अर्थशास्त्र

Empyreal (EMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Empyreal (EMP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Empyreal (EMP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EMP प्राइस 81.27 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EMP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EMP से USD की मौजूदा प्राइस $ 81.27 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Empyreal का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EMP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.29M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EMP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00K USD है.
EMP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EMP ने 495.39 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EMP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EMP ने 12.26 USD की ATL प्राइस देखी.
EMP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EMP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EMP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EMP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EMP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:21:38 (UTC+8)

