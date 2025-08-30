Emptiness Coin मूल्य (∅)
+0.34%
-5.76%
-0.96%
-0.96%
Emptiness Coin (∅) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ∅ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ∅ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00109953 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ∅ में +0.34%, 24 घंटों में -5.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Emptiness Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ∅ की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.23M है, कुल आपूर्ति 999225529.864093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.04K है.
आज के दिन के दौरान, Emptiness Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Emptiness Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Emptiness Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Emptiness Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.76%
|30 दिन
|$ 0
|+2.82%
|60 दिन
|$ 0
|-11.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It’s not just another token; it’s a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything.
