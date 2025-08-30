Emotional Support Dog मूल्य (MAGNUS)
Emotional Support Dog (MAGNUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAGNUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAGNUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAGNUS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -21.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Emotional Support Dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAGNUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 970.00M है, कुल आपूर्ति 970000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.27K है.
आज के दिन के दौरान, Emotional Support Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Emotional Support Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Emotional Support Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Emotional Support Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+22.58%
|60 दिन
|$ 0
|+94.65%
|90 दिन
|$ 0
|--
MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.
Emotional Support Dog (MAGNUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MAGNUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
