ELYFI लोगो

ELYFI मूल्य (ELFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 ELFI से USD लाइव प्राइस:

$0.0071869
$0.0071869$0.0071869
-1.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ELYFI (ELFI) मूल्य का लाइव चार्ट
ELYFI (ELFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00705664
$ 0.00705664$ 0.00705664
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00731341
$ 0.00731341$ 0.00731341
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00705664
$ 0.00705664$ 0.00705664

$ 0.00731341
$ 0.00731341$ 0.00731341

$ 0.089174
$ 0.089174$ 0.089174

$ 0.00581478
$ 0.00581478$ 0.00581478

-0.21%

-1.50%

-7.83%

-7.83%

ELYFI (ELFI) रियल-टाइम प्राइस $0.0071869 है. पिछले 24 घंटों में, ELFI ने $ 0.00705664 के कम और $ 0.00731341 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.089174 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00581478 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELFI में -0.21%, 24 घंटों में -1.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ELYFI (ELFI) मार्केट की जानकारी

$ 366.03K
$ 366.03K$ 366.03K

--
----

$ 718.99K
$ 718.99K$ 718.99K

50.91M
50.91M 50.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ELYFI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 366.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ELFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.91M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 718.99K है.

ELYFI (ELFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ELYFI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000109937960813308 था.
पिछले 30 दिनों में, ELYFI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000332056 था.
पिछले 60 दिनों में, ELYFI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004534991 था.
पिछले 90 दिनों में, ELYFI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00045985527175 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000109937960813308-1.50%
30 दिन$ -0.0000332056-0.46%
60 दिन$ +0.0004534991+6.31%
90 दिन$ +0.00045985527175+6.84%

ELYFI (ELFI) क्या है

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

ELYFI (ELFI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ELYFI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ELYFI (ELFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ELYFI (ELFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ELYFI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ELYFI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ELFI लोकल करेंसी में

ELYFI (ELFI) टोकन का अर्थशास्त्र

ELYFI (ELFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ELYFI (ELFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ELYFI (ELFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ELFI प्राइस 0.0071869 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ELFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ELFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0071869 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ELYFI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ELFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 366.03K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ELFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ELFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.91M USD है.
ELFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ELFI ने 0.089174 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ELFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ELFI ने 0.00581478 USD की ATL प्राइस देखी.
ELFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ELFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ELFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ELFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ELFI का प्राइस का अनुमान देखें.
