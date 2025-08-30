ELVIS मूल्य (ELVIS)
ELVIS (ELVIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ELVIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELVIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00271165 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELVIS में -0.79%, 24 घंटों में -7.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ELVIS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 649.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ELVIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.54M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 651.79K है.
आज के दिन के दौरान, ELVIS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ELVIS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ELVIS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ELVIS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.21%
|30 दिन
|$ 0
|-16.71%
|60 दिन
|$ 0
|-21.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.
