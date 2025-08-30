ELU की अधिक जानकारी

ELU प्राइस की जानकारी

ELU आधिकारिक वेबसाइट

ELU टोकन का अर्थशास्त्र

ELU प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Elumia लोगो

Elumia मूल्य (ELU)

गैर-सूचीबद्ध

1 ELU से USD लाइव प्राइस:

$0.00010575
$0.00010575$0.00010575
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Elumia (ELU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:24:13 (UTC+8)

Elumia (ELU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00010603
$ 0.00010603$ 0.00010603
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00011107
$ 0.00011107$ 0.00011107
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00010603
$ 0.00010603$ 0.00010603

$ 0.00011107
$ 0.00011107$ 0.00011107

$ 0.156488
$ 0.156488$ 0.156488

$ 0.00005201
$ 0.00005201$ 0.00005201

-1.77%

-4.03%

-7.38%

-7.38%

Elumia (ELU) रियल-टाइम प्राइस $0.00010575 है. पिछले 24 घंटों में, ELU ने $ 0.00010603 के कम और $ 0.00011107 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.156488 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00005201 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELU में -1.77%, 24 घंटों में -4.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Elumia (ELU) मार्केट की जानकारी

$ 56.17K
$ 56.17K$ 56.17K

--
----

$ 105.75K
$ 105.75K$ 105.75K

531.16M
531.16M 531.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Elumia का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ELU की मार्केट में उपलब्ध राशि 531.16M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 105.75K है.

Elumia (ELU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000473166 था.
पिछले 60 दिनों में, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000255541 था.
पिछले 90 दिनों में, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002461154575033109 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.03%
30 दिन$ -0.0000473166-44.74%
60 दिन$ -0.0000255541-24.16%
90 दिन$ -0.0002461154575033109-69.94%

Elumia (ELU) क्या है

Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Elumia (ELU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Elumia प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Elumia (ELU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Elumia (ELU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Elumia के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Elumia प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ELU लोकल करेंसी में

Elumia (ELU) टोकन का अर्थशास्त्र

Elumia (ELU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Elumia (ELU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Elumia (ELU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ELU प्राइस 0.00010575 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ELU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ELU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00010575 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Elumia का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ELU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ELU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ELU की मार्केट में उपलब्ध राशि 531.16M USD है.
ELU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ELU ने 0.156488 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ELU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ELU ने 0.00005201 USD की ATL प्राइस देखी.
ELU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ELU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ELU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ELU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ELU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:24:13 (UTC+8)

Elumia (ELU) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.