Elumia (ELU) रियल-टाइम प्राइस $0.00010575 है. पिछले 24 घंटों में, ELU ने $ 0.00010603 के कम और $ 0.00011107 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.156488 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00005201 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELU में -1.77%, 24 घंटों में -4.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Elumia का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ELU की मार्केट में उपलब्ध राशि 531.16M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 105.75K है.
आज के दिन के दौरान, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000473166 था.
पिछले 60 दिनों में, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000255541 था.
पिछले 90 दिनों में, Elumia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002461154575033109 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.03%
|30 दिन
|$ -0.0000473166
|-44.74%
|60 दिन
|$ -0.0000255541
|-24.16%
|90 दिन
|$ -0.0002461154575033109
|-69.94%
Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.
Elumia (ELU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
