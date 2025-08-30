Elons Pet Snail मूल्य (GARY)
Elons Pet Snail (GARY) रियल-टाइम प्राइस $0.00303257 है. पिछले 24 घंटों में, GARY ने $ 0.00298612 के कम और $ 0.00314561 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GARY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.164411 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00170855 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GARY में +0.89%, 24 घंटों में -2.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Elons Pet Snail का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 133.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GARY की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.00M है, कुल आपूर्ति 44000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 133.32K है.
आज के दिन के दौरान, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004463554 था.
पिछले 60 दिनों में, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004672386 था.
पिछले 90 दिनों में, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000222911338097404 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.12%
|30 दिन
|$ -0.0004463554
|-14.71%
|60 दिन
|$ -0.0004672386
|-15.40%
|90 दिन
|$ -0.000222911338097404
|-6.84%
GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.
