Elons Pet Snail लोगो

Elons Pet Snail मूल्य (GARY)

गैर-सूचीबद्ध

1 GARY से USD लाइव प्राइस:

$0.00303257
$0.00303257
-2.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Elons Pet Snail (GARY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:49:37 (UTC+8)

Elons Pet Snail (GARY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00298612
$ 0.00298612
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00314561
$ 0.00314561
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00298612
$ 0.00298612

$ 0.00314561
$ 0.00314561

$ 0.164411
$ 0.164411

$ 0.00170855
$ 0.00170855

+0.89%

-2.12%

-3.50%

-3.50%

Elons Pet Snail (GARY) रियल-टाइम प्राइस $0.00303257 है. पिछले 24 घंटों में, GARY ने $ 0.00298612 के कम और $ 0.00314561 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GARY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.164411 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00170855 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GARY में +0.89%, 24 घंटों में -2.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Elons Pet Snail (GARY) मार्केट की जानकारी

$ 133.32K
$ 133.32K

--
--

$ 133.32K
$ 133.32K

44.00M
44.00M

44,000,000.0
44,000,000.0

Elons Pet Snail का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 133.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GARY की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.00M है, कुल आपूर्ति 44000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 133.32K है.

Elons Pet Snail (GARY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004463554 था.
पिछले 60 दिनों में, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004672386 था.
पिछले 90 दिनों में, Elons Pet Snail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000222911338097404 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.12%
30 दिन$ -0.0004463554-14.71%
60 दिन$ -0.0004672386-15.40%
90 दिन$ -0.000222911338097404-6.84%

Elons Pet Snail (GARY) क्या है

GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Elons Pet Snail (GARY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Elons Pet Snail प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Elons Pet Snail (GARY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Elons Pet Snail (GARY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Elons Pet Snail के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Elons Pet Snail प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GARY लोकल करेंसी में

Elons Pet Snail (GARY) टोकन का अर्थशास्त्र

Elons Pet Snail (GARY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GARY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Elons Pet Snail (GARY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Elons Pet Snail (GARY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GARY प्राइस 0.00303257 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GARY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GARY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00303257 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Elons Pet Snail का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GARY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 133.32K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GARY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GARY की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.00M USD है.
GARY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GARY ने 0.164411 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GARY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GARY ने 0.00170855 USD की ATL प्राइस देखी.
GARY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GARY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GARY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GARY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GARY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:49:37 (UTC+8)

