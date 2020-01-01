ElonRWA (ELONRWA) टोकन का अर्थशास्त्र ElonRWA (ELONRWA) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

ElonRWA (ELONRWA) जानकारी ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future. आधिकारिक वेबसाइट: https://elonrwa.com व्हाइटपेपर: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRhbCN8v2fNdBYyQOQ6u2UGw9bZcimkzY9lpbfZTKw0RPtDRgSIAN29dr28OOLria3VVGPdMpYRKiqa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1ec823180a0_0_0 अभी ELONRWA खरीदें!

ElonRWA (ELONRWA) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण ElonRWA (ELONRWA) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M कुल आपूर्ति: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 32.31B $ 32.31B $ 32.31B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00085128 $ 0.00085128 $ 0.00085128 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00002187 $ 0.00002187 $ 0.00002187 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 ElonRWA (ELONRWA) प्राइस के बारे में अधिक जानें

ElonRWA (ELONRWA) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले ElonRWA (ELONRWA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: ELONRWA टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने ELONRWA मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप ELONRWA के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो ELONRWA टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

आपको MEXC क्यों चुनना चाहिए? MEXC दुनिया के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जिस पर दुनिया भर के लाखों यूज़र भरोसा करते हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या प्रो हों, MEXC क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने का आपका सबसे आसान तरीका है. स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट में 4,000 से अधिक ट्रेडिंग पेयर CEXs में सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग उद्योग जगत में #1 लिक्विडिटी सबसे कम फ़ीस, 24/7 कस्टमर सर्विस द्वारा समर्थित यूज़र फ़ंड के लिए 100%+ टोकन आरक्षित पारदर्शिता अल्ट्रा-लो एंट्री बैरियर: केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें

केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें: क्रिप्टो की दुनिया में आने का आपका सबसे आसान तरीका! अभी खरीदें!