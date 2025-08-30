Elonia Trump मूल्य (ELONIA)
Elonia Trump (ELONIA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ELONIA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELONIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELONIA में +1.16%, 24 घंटों में -4.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Elonia Trump का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 231.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ELONIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.29B है, कुल आपूर्ति 68291695525.92136 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 231.58K है.
आज के दिन के दौरान, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.59%
|30 दिन
|$ 0
|-10.80%
|60 दिन
|$ 0
|+40.26%
|90 दिन
|$ 0
|--
A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.
Elonia Trump (ELONIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELONIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
