Elonia Trump लोगो

Elonia Trump मूल्य (ELONIA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ELONIA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Elonia Trump (ELONIA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:49:29 (UTC+8)

Elonia Trump (ELONIA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-4.59%

-13.82%

-13.82%

Elonia Trump (ELONIA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ELONIA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELONIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELONIA में +1.16%, 24 घंटों में -4.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Elonia Trump (ELONIA) मार्केट की जानकारी

$ 231.58K
$ 231.58K$ 231.58K

--
----

$ 231.58K
$ 231.58K$ 231.58K

68.29B
68.29B 68.29B

68,291,695,525.92136
68,291,695,525.92136 68,291,695,525.92136

Elonia Trump का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 231.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ELONIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.29B है, कुल आपूर्ति 68291695525.92136 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 231.58K है.

Elonia Trump (ELONIA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Elonia Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.59%
30 दिन$ 0-10.80%
60 दिन$ 0+40.26%
90 दिन$ 0--

Elonia Trump (ELONIA) क्या है

A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.

Elonia Trump (ELONIA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Elonia Trump प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Elonia Trump (ELONIA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Elonia Trump (ELONIA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Elonia Trump के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Elonia Trump प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ELONIA लोकल करेंसी में

Elonia Trump (ELONIA) टोकन का अर्थशास्त्र

Elonia Trump (ELONIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELONIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Elonia Trump (ELONIA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Elonia Trump (ELONIA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ELONIA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ELONIA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ELONIA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Elonia Trump का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ELONIA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 231.58K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ELONIA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ELONIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.29B USD है.
ELONIA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ELONIA ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ELONIA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ELONIA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ELONIA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ELONIA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ELONIA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ELONIA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ELONIA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:49:29 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.