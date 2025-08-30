Elon Trump मूल्य (ET)
+0.86%
-6.28%
-32.51%
-32.51%
Elon Trump (ET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ET में +0.86%, 24 घंटों में -6.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Elon Trump का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ET की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.10T है, कुल आपूर्ति 2099999541074.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.94K है.
आज के दिन के दौरान, Elon Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Elon Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Elon Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Elon Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.28%
|30 दिन
|$ 0
|-31.03%
|60 दिन
|$ 0
|-16.80%
|90 दिन
|$ 0
|--
Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
Elon Trump (ET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
