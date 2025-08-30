Y की अधिक जानकारी

USD
ellow (Y) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:23:50 (UTC+8)

ellow (Y) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+1.84%

-1.78%

-1.78%

ellow (Y) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, Y ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. Y की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में Y में +0.15%, 24 घंटों में +1.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ellow (Y) मार्केट की जानकारी

$ 26.32K
$ 26.32K$ 26.32K

--
----

$ 26.66K
$ 26.66K$ 26.66K

987.22M
987.22M 987.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ellow का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. Y की मार्केट में उपलब्ध राशि 987.22M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.66K है.

ellow (Y) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ellow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ellow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ellow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ellow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.84%
30 दिन$ 0-38.87%
60 दिन$ 0-64.27%
90 दिन$ 0--

ellow (Y) क्या है

Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger.

ellow (Y) टोकन का अर्थशास्त्र

ellow (Y) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. Y टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ellow (Y) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ellow (Y) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव Y प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
Y से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
Y से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ellow का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
Y के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.32K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
Y की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
Y की मार्केट में उपलब्ध राशि 987.22M USD है.
Y की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
Y ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
Y का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
Y ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
Y का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
Y के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या Y इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष Y इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए Y का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:23:50 (UTC+8)

ellow (Y) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं.