Elixir Staked deUSD मूल्य (SDEUSD)

1 SDEUSD से USD लाइव प्राइस:

$1.057
$1.057$1.057
+0.10%1D
USD
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.056
$ 1.056$ 1.056
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.593515
$ 0.593515$ 0.593515

+0.01%

+0.11%

+0.23%

+0.23%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.057 है. पिछले 24 घंटों में, SDEUSD ने $ 1.056 के कम और $ 1.057 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SDEUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.593515 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SDEUSD में +0.01%, 24 घंटों में +0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) मार्केट की जानकारी

$ 50.61M
$ 50.61M$ 50.61M

--
----

$ 50.61M
$ 50.61M$ 50.61M

47.86M
47.86M 47.86M

47,864,087.88713881
47,864,087.88713881 47,864,087.88713881

Elixir Staked deUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.61M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SDEUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 47.86M है, कुल आपूर्ति 47864087.88713881 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.61M है.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Elixir Staked deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00118819 था.
पिछले 30 दिनों में, Elixir Staked deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0060581955 था.
पिछले 60 दिनों में, Elixir Staked deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0121558171 था.
पिछले 90 दिनों में, Elixir Staked deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0146098870878467 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00118819+0.11%
30 दिन$ +0.0060581955+0.57%
60 दिन$ +0.0121558171+1.15%
90 दिन$ +0.0146098870878467+1.40%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) क्या है

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Elixir Staked deUSD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Elixir Staked deUSD (SDEUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Elixir Staked deUSD (SDEUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Elixir Staked deUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Elixir Staked deUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SDEUSD लोकल करेंसी में

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SDEUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Elixir Staked deUSD (SDEUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Elixir Staked deUSD (SDEUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SDEUSD प्राइस 1.057 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SDEUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SDEUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.057 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Elixir Staked deUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SDEUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.61M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SDEUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SDEUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 47.86M USD है.
SDEUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SDEUSD ने 1.2 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SDEUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SDEUSD ने 0.593515 USD की ATL प्राइस देखी.
SDEUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SDEUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SDEUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SDEUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SDEUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
