Elixir deUSD लोगो

Elixir deUSD मूल्य (DEUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.999984
$0.999984$0.999984
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Elixir deUSD (DEUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:41:12 (UTC+8)

Elixir deUSD (DEUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.999249
$ 0.999249$ 0.999249
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.999249
$ 0.999249$ 0.999249

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.978154
$ 0.978154$ 0.978154

-0.01%

+0.05%

+0.11%

+0.11%

Elixir deUSD (DEUSD) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, DEUSD ने $ 0.999249 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.978154 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEUSD में -0.01%, 24 घंटों में +0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Elixir deUSD (DEUSD) मार्केट की जानकारी

$ 132.63M
$ 132.63M$ 132.63M

--
----

$ 132.63M
$ 132.63M$ 132.63M

132.64M
132.64M 132.64M

132,636,134.7804456
132,636,134.7804456 132,636,134.7804456

Elixir deUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 132.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 132.64M है, कुल आपूर्ति 132636134.7804456 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 132.63M है.

Elixir deUSD (DEUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Elixir deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00046131 था.
पिछले 30 दिनों में, Elixir deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001055000 था.
पिछले 60 दिनों में, Elixir deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009154000 था.
पिछले 90 दिनों में, Elixir deUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001972016167705 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00046131+0.05%
30 दिन$ +0.0001055000+0.01%
60 दिन$ +0.0009154000+0.09%
90 दिन$ +0.0001972016167705+0.02%

Elixir deUSD (DEUSD) क्या है

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Elixir deUSD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Elixir deUSD (DEUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Elixir deUSD (DEUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Elixir deUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Elixir deUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DEUSD लोकल करेंसी में

Elixir deUSD (DEUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Elixir deUSD (DEUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Elixir deUSD (DEUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Elixir deUSD (DEUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEUSD प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Elixir deUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 132.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 132.64M USD है.
DEUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEUSD ने 1.04 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEUSD ने 0.978154 USD की ATL प्राइस देखी.
DEUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:41:12 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.