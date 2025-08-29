Electronic Gulden मूल्य (EFL)
Electronic Gulden (EFL) रियल-टाइम प्राइस $0.114979 है. पिछले 24 घंटों में, EFL ने $ 0.112254 के कम और $ 0.119308 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EFL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.86 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EFL में -0.10%, 24 घंटों में +2.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Electronic Gulden का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.42M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EFL की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.42M है.
आज के दिन के दौरान, Electronic Gulden का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00232712 था.
पिछले 30 दिनों में, Electronic Gulden का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0220094986 था.
पिछले 60 दिनों में, Electronic Gulden का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0813874137 था.
पिछले 90 दिनों में, Electronic Gulden का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00232712
|+2.07%
|30 दिन
|$ +0.0220094986
|+19.14%
|60 दिन
|$ +0.0813874137
|+70.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.
