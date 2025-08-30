El Hippo मूल्य (HIPP)
--
-0.23%
-30.14%
-30.14%
El Hippo (HIPP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HIPP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HIPP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HIPP में --, 24 घंटों में -0.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
El Hippo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HIPP की मार्केट में उपलब्ध राशि 737.58T है, कुल आपूर्ति 777000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.61K है.
आज के दिन के दौरान, El Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, El Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, El Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, El Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.23%
|30 दिन
|$ 0
|-30.67%
|60 दिन
|$ 0
|-17.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is El Hippo? El Hippo is a meme token that becomes scarcer over time. This is modeled after coins like Bitcoin and Ethereum, and is designed to encourage price growth! Project team will burn tokens over time constantly reduce the amount of the total supply. What are HIPP token utilities? HIPP will be used to incentivize exchange listings, fund relationships with big-name influencers, and pay for other marketing campaign activities like bounty programs, press releases, public events, and partnerships. El Hippo is a long-term project, and we’re dedicated to putting our tokens back into the community to foster real growth over time. El Hippo is making big moves, and we’re here to stay! Project is not short-sighted like some of the other meme coins out there. By using the token to fund the growth of the project including listings, development, and partnerships, and by burning tokens as time goes on to reward community loyalty, project team thinks El Hippo could be one of the biggest meme coins in crypto. As explained in our Rewards section, the token is connected to the minting of project NFTs which will play a major role in driving project growth.
