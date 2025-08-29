EKUBO की अधिक जानकारी

Ekubo Protocol लोगो

Ekubo Protocol मूल्य (EKUBO)

गैर-सूचीबद्ध

1 EKUBO से USD लाइव प्राइस:

$5.32
$5.32
-4.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Ekubo Protocol (EKUBO) मूल्य का लाइव चार्ट
Ekubo Protocol (EKUBO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 5.24
$ 5.24
24 घंटे में न्यूनतम
$ 5.8
$ 5.8
24 घंटे में उच्चतम

$ 5.24
$ 5.24

$ 5.8
$ 5.8

$ 7.64
$ 7.64

$ 0.735467
$ 0.735467

-1.50%

-4.17%

-15.49%

-15.49%

Ekubo Protocol (EKUBO) रियल-टाइम प्राइस $5.32 है. पिछले 24 घंटों में, EKUBO ने $ 5.24 के कम और $ 5.8 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EKUBO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.64 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.735467 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EKUBO में -1.50%, 24 घंटों में -4.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ekubo Protocol (EKUBO) मार्केट की जानकारी

$ 53.22M
$ 53.22M

--
--

$ 53.22M
$ 53.22M

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Ekubo Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EKUBO की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.22M है.

Ekubo Protocol (EKUBO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ekubo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.231492812581004 था.
पिछले 30 दिनों में, Ekubo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -1.5119110160 था.
पिछले 60 दिनों में, Ekubo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4501996800 था.
पिछले 90 दिनों में, Ekubo Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.840784833877239 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.231492812581004-4.17%
30 दिन$ -1.5119110160-28.41%
60 दिन$ +0.4501996800+8.46%
90 दिन$ +0.840784833877239+18.77%

Ekubo Protocol (EKUBO) क्या है

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

Ekubo Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ekubo Protocol (EKUBO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ekubo Protocol (EKUBO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ekubo Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ekubo Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EKUBO लोकल करेंसी में

Ekubo Protocol (EKUBO) टोकन का अर्थशास्त्र

Ekubo Protocol (EKUBO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EKUBO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ekubo Protocol (EKUBO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ekubo Protocol (EKUBO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EKUBO प्राइस 5.32 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EKUBO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EKUBO से USD की मौजूदा प्राइस $ 5.32 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ekubo Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EKUBO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EKUBO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EKUBO की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
EKUBO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EKUBO ने 7.64 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EKUBO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EKUBO ने 0.735467 USD की ATL प्राइस देखी.
EKUBO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EKUBO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EKUBO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EKUBO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EKUBO का प्राइस का अनुमान देखें.
Ekubo Protocol (EKUBO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.