Einsteinium लोगो

Einsteinium मूल्य (EMC2)

1 EMC2 से USD लाइव प्राइस:

$0.00032875
$0.00032875$0.00032875
+0.20%1D
Einsteinium (EMC2) मूल्य का लाइव चार्ट
Einsteinium (EMC2) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

+0.25%

-28.73%

-28.73%

Einsteinium (EMC2) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EMC2 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EMC2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.58 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EMC2 में +0.36%, 24 घंटों में +0.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Einsteinium (EMC2) मार्केट की जानकारी

$ 74.61K
$ 74.61K$ 74.61K

--
----

$ 80.70K
$ 80.70K$ 80.70K

226.94M
226.94M 226.94M

245,465,283.0
245,465,283.0 245,465,283.0

Einsteinium का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EMC2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 226.94M है, कुल आपूर्ति 245465283.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 80.70K है.

Einsteinium (EMC2) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Einsteinium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Einsteinium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Einsteinium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Einsteinium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.25%
30 दिन$ 0+14.21%
60 दिन$ 0-67.69%
90 दिन$ 0--

Einsteinium (EMC2) क्या है

Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Einsteinium (EMC2) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Einsteinium प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Einsteinium (EMC2) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Einsteinium (EMC2) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Einsteinium के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Einsteinium प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EMC2 लोकल करेंसी में

Einsteinium (EMC2) टोकन का अर्थशास्त्र

Einsteinium (EMC2) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EMC2 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Einsteinium (EMC2) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Einsteinium (EMC2) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EMC2 प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EMC2 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EMC2 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Einsteinium का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EMC2 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.61K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EMC2 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EMC2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 226.94M USD है.
EMC2 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EMC2 ने 2.58 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EMC2 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EMC2 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EMC2 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EMC2 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EMC2 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EMC2 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EMC2 का प्राइस का अनुमान देखें.
