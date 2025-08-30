Eggy The Pet Egg मूल्य (EGGY)
Eggy The Pet Egg (EGGY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EGGY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EGGY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00316773 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EGGY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Eggy The Pet Egg का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EGGY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.39K है.
आज के दिन के दौरान, Eggy The Pet Egg का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Eggy The Pet Egg का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Eggy The Pet Egg का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Eggy The Pet Egg का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-1.11%
|60 दिन
|$ 0
|+12.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga!
