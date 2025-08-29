EGGS की अधिक जानकारी

Eggs Finance लोगो

Eggs Finance मूल्य (EGGS)

1 EGGS से USD लाइव प्राइस:

$0.00036072
$0.00036072$0.00036072
-5.40%1D
Eggs Finance (EGGS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:21:01 (UTC+8)

Eggs Finance (EGGS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00036072
$ 0.00036072$ 0.00036072
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00047378
$ 0.00047378$ 0.00047378
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00036072
$ 0.00036072$ 0.00036072

$ 0.00047378
$ 0.00047378$ 0.00047378

$ 0.00113113
$ 0.00113113$ 0.00113113

$ 0.00028677
$ 0.00028677$ 0.00028677

-2.04%

-5.41%

-2.21%

-2.21%

Eggs Finance (EGGS) रियल-टाइम प्राइस $0.00036072 है. पिछले 24 घंटों में, EGGS ने $ 0.00036072 के कम और $ 0.00047378 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EGGS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00113113 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00028677 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EGGS में -2.04%, 24 घंटों में -5.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Eggs Finance (EGGS) मार्केट की जानकारी

$ 11.12M
$ 11.12M$ 11.12M

--
----

$ 11.12M
$ 11.12M$ 11.12M

30.82B
30.82B 30.82B

30,817,665,982.63155
30,817,665,982.63155 30,817,665,982.63155

Eggs Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EGGS की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.82B है, कुल आपूर्ति 30817665982.63155 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.12M है.

Eggs Finance (EGGS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Eggs Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Eggs Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000256261 था.
पिछले 60 दिनों में, Eggs Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000016195 था.
पिछले 90 दिनों में, Eggs Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000881219387600612 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.41%
30 दिन$ +0.0000256261+7.10%
60 दिन$ +0.0000016195+0.45%
90 दिन$ -0.0000881219387600612-19.63%

Eggs Finance (EGGS) क्या है

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

EGGS लोकल करेंसी में

Eggs Finance (EGGS) टोकन का अर्थशास्त्र

Eggs Finance (EGGS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EGGS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Eggs Finance (EGGS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Eggs Finance (EGGS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EGGS प्राइस 0.00036072 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EGGS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EGGS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00036072 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Eggs Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EGGS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.12M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EGGS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EGGS की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.82B USD है.
EGGS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EGGS ने 0.00113113 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EGGS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EGGS ने 0.00028677 USD की ATL प्राइस देखी.
EGGS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EGGS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EGGS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EGGS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EGGS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:21:01 (UTC+8)

