EggNuke (EGG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EGG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EGG में +0.15%, 24 घंटों में -5.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
EggNuke का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 576.63M है, कुल आपूर्ति 576633548.5546609 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.75K है.
आज के दिन के दौरान, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.58%
|30 दिन
|$ 0
|+52.62%
|60 दिन
|$ 0
|+93.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow.
