EggNuke लोगो

EggNuke मूल्य (EGG)

गैर-सूचीबद्ध

1 EGG से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.50%1D
USD
EggNuke (EGG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:23:07 (UTC+8)

EggNuke (EGG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-5.58%

-2.66%

-2.66%

EggNuke (EGG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EGG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EGG में +0.15%, 24 घंटों में -5.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

EggNuke (EGG) मार्केट की जानकारी

$ 37.75K
$ 37.75K$ 37.75K

--
----

$ 37.75K
$ 37.75K$ 37.75K

576.63M
576.63M 576.63M

576,633,548.5546609
576,633,548.5546609 576,633,548.5546609

EggNuke का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 576.63M है, कुल आपूर्ति 576633548.5546609 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.75K है.

EggNuke (EGG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, EggNuke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.58%
30 दिन$ 0+52.62%
60 दिन$ 0+93.39%
90 दिन$ 0--

EggNuke (EGG) क्या है

EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow.

EggNuke (EGG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

EggNuke प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में EggNuke (EGG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके EggNuke (EGG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? EggNuke के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब EggNuke प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EGG लोकल करेंसी में

EggNuke (EGG) टोकन का अर्थशास्त्र

EggNuke (EGG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EGG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: EggNuke (EGG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज EggNuke (EGG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EGG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EGG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EGG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
EggNuke का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EGG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 576.63M USD है.
EGG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EGG ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EGG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EGG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EGG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EGG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EGG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EGG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EGG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:23:07 (UTC+8)

