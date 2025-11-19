एक्सचेंजDEX+
Eggle Energy का आज का लाइव मूल्य 0.02610047 USD है.ENG का मार्केट कैप 15,394,679 USD है. भारत में ENG से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Eggle Energy (ENG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:53:38 (UTC+8)

Eggle Energy का आज का मूल्य

आज Eggle Energy (ENG) का लाइव मूल्य $ 0.02610047 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.10% का बदलाव आया है. मौजूदा ENG से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.02610047 प्रति ENG है.

$ 15,394,679 के मार्केट कैप के अनुसार Eggle Energy करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 601.79M ENG है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ENG की ट्रेडिंग $ 0.02484388 (निम्न) और $ 0.02702043 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.04452341 और सबसे निम्न स्तर $ 0.02478629 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ENG में पिछले एक घंटे में +1.30% और पिछले 7 दिनों में -15.05% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Eggle Energy (ENG) मार्केट की जानकारी

$ 15.39M
$ 15.39M$ 15.39M

--
----

$ 17.82M
$ 17.82M$ 17.82M

601.79M
601.79M 601.79M

696,794,996.2257041
696,794,996.2257041 696,794,996.2257041

Eggle Energy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ENG की मार्केट में उपलब्ध राशि 601.79M है, कुल आपूर्ति 696794996.2257041 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.82M है.

Eggle Energy की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02484388
$ 0.02484388$ 0.02484388
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02702043
$ 0.02702043$ 0.02702043
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02484388
$ 0.02484388$ 0.02484388

$ 0.02702043
$ 0.02702043$ 0.02702043

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.02478629
$ 0.02478629$ 0.02478629

+1.30%

+1.10%

-15.05%

-15.05%

Eggle Energy (ENG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Eggle Energy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00028521 था.
पिछले 30 दिनों में, Eggle Energy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0072487713 था.
पिछले 60 दिनों में, Eggle Energy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0085719398 था.
पिछले 90 दिनों में, Eggle Energy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01212915982155186 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00028521+1.10%
30 दिन$ -0.0072487713-27.77%
60 दिन$ -0.0085719398-32.84%
90 दिन$ -0.01212915982155186-31.72%

Eggle Energy के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Eggle Energy (ENG) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ENG का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Eggle Energy (ENG) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Eggle Energy के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Eggle Energy की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए ENG के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Eggle Energyप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Eggle Energy

2030 में 1 Eggle Energy का मूल्य कितना होगा?
अगर Eggle Energy 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Eggle Energy के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:53:38 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Eggle Energy के बारे में और जानें

