ECOVITA मूल्य (ECOVITA)
--
--
0.00%
0.00%
ECOVITA (ECOVITA) रियल-टाइम प्राइस $0.00167421 है. पिछले 24 घंटों में, ECOVITA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ECOVITA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00245733 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00167278 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ECOVITA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ECOVITA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ECOVITA की मार्केट में उपलब्ध राशि 790.00M है, कुल आपूर्ति 7000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.72M है.
आज के दिन के दौरान, ECOVITA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ECOVITA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000768747 था.
पिछले 60 दिनों में, ECOVITA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001793606 था.
पिछले 90 दिनों में, ECOVITA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000768747
|-4.59%
|60 दिन
|$ -0.0001793606
|-10.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
