Ecoreal Estate का आज का लाइव मूल्य 0.323081 USD है.ECOREAL का मार्केट कैप 183,061,816 USD है. भारत में ECOREAL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Ecoreal Estate मूल्य (ECOREAL)

गैर-सूचीबद्ध

1 ECOREAL से USD लाइव प्राइस:

$0.323087
$0.323087
+0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Ecoreal Estate (ECOREAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:53:24 (UTC+8)

Ecoreal Estate का आज का मूल्य

आज Ecoreal Estate (ECOREAL) का लाइव मूल्य $ 0.323081 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.80% का बदलाव आया है. मौजूदा ECOREAL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.323081 प्रति ECOREAL है.

$ 183,061,816 के मार्केट कैप के अनुसार Ecoreal Estate करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 566.62M ECOREAL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ECOREAL की ट्रेडिंग $ 0.319618 (निम्न) और $ 0.323489 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.324577 और सबसे निम्न स्तर $ 0.01038193 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ECOREAL में पिछले एक घंटे में -0.00% और पिछले 7 दिनों में -0.32% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Ecoreal Estate (ECOREAL) मार्केट की जानकारी

$ 183.06M
$ 183.06M

--
----

$ 323.07M
$ 323.07M

566.62M
566.62M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Ecoreal Estate का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 183.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ECOREAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 566.62M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 323.07M है.

Ecoreal Estate की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.319618
$ 0.319618
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.323489
$ 0.323489
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.319618
$ 0.319618

$ 0.323489
$ 0.323489

$ 0.324577
$ 0.324577

$ 0.01038193
$ 0.01038193

-0.00%

+0.80%

-0.32%

-0.32%

Ecoreal Estate (ECOREAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ecoreal Estate का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00257383 था.
पिछले 30 दिनों में, Ecoreal Estate का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018587819 था.
पिछले 60 दिनों में, Ecoreal Estate का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0108589785 था.
पिछले 90 दिनों में, Ecoreal Estate का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1730945466431743 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00257383+0.80%
30 दिन$ +0.0018587819+0.58%
60 दिन$ +0.0108589785+3.36%
90 दिन$ +0.1730945466431743+115.41%

Ecoreal Estate के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Ecoreal Estate (ECOREAL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ECOREAL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Ecoreal Estate (ECOREAL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Ecoreal Estate के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Ecoreal Estate की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए ECOREAL के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Ecoreal Estateप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Ecoreal Estate (ECOREAL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ecoreal Estate

2030 में 1 Ecoreal Estate का मूल्य कितना होगा?
अगर Ecoreal Estate 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Ecoreal Estate के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:53:24 (UTC+8)

Ecoreal Estate के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.