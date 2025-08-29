Echelon Prime मूल्य (PRIME)
-0.47%
-3.93%
+4.82%
+4.82%
Echelon Prime (PRIME) रियल-टाइम प्राइस $2 है. पिछले 24 घंटों में, PRIME ने $ 1.98 के कम और $ 2.08 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRIME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.19 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRIME में -0.47%, 24 घंटों में -3.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Echelon Prime का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 106.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRIME की मार्केट में उपलब्ध राशि 53.48M है, कुल आपूर्ति 111111111.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 221.74M है.
आज के दिन के दौरान, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.081656572400708 था.
पिछले 30 दिनों में, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026476000 था.
पिछले 60 दिनों में, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3805624000 था.
पिछले 90 दिनों में, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.8988838835850395 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.081656572400708
|-3.93%
|30 दिन
|$ -0.0026476000
|-0.13%
|60 दिन
|$ -0.3805624000
|-19.02%
|90 दिन
|$ -0.8988838835850395
|-31.00%
PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.
Echelon Prime (PRIME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PRIME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.