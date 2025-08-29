PRIME की अधिक जानकारी

Echelon Prime लोगो

Echelon Prime मूल्य (PRIME)

गैर-सूचीबद्ध

1 PRIME से USD लाइव प्राइस:

$2
$2$2
-3.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Echelon Prime (PRIME) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:41:03 (UTC+8)

Echelon Prime (PRIME) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.98
$ 1.98$ 1.98
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.08
$ 2.08$ 2.08
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 28.0
$ 28.0$ 28.0

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-0.47%

-3.93%

+4.82%

+4.82%

Echelon Prime (PRIME) रियल-टाइम प्राइस $2 है. पिछले 24 घंटों में, PRIME ने $ 1.98 के कम और $ 2.08 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRIME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.19 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRIME में -0.47%, 24 घंटों में -3.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Echelon Prime (PRIME) मार्केट की जानकारी

$ 106.73M
$ 106.73M$ 106.73M

--
----

$ 221.74M
$ 221.74M$ 221.74M

53.48M
53.48M 53.48M

111,111,111.0
111,111,111.0 111,111,111.0

Echelon Prime का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 106.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRIME की मार्केट में उपलब्ध राशि 53.48M है, कुल आपूर्ति 111111111.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 221.74M है.

Echelon Prime (PRIME) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.081656572400708 था.
पिछले 30 दिनों में, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026476000 था.
पिछले 60 दिनों में, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3805624000 था.
पिछले 90 दिनों में, Echelon Prime का USD में मूल्य बदलाव $ -0.8988838835850395 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.081656572400708-3.93%
30 दिन$ -0.0026476000-0.13%
60 दिन$ -0.3805624000-19.02%
90 दिन$ -0.8988838835850395-31.00%

Echelon Prime (PRIME) क्या है

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Echelon Prime प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Echelon Prime (PRIME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Echelon Prime (PRIME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Echelon Prime के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Echelon Prime प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PRIME लोकल करेंसी में

Echelon Prime (PRIME) टोकन का अर्थशास्त्र

Echelon Prime (PRIME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PRIME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Echelon Prime (PRIME) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Echelon Prime (PRIME) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PRIME प्राइस 2.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PRIME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PRIME से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Echelon Prime का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PRIME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 106.73M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PRIME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PRIME की मार्केट में उपलब्ध राशि 53.48M USD है.
PRIME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PRIME ने 28.0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PRIME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PRIME ने 1.19 USD की ATL प्राइस देखी.
PRIME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PRIME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PRIME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PRIME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PRIME का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:41:03 (UTC+8)

