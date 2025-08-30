EBUSD की अधिक जानकारी

ebUSD Stablecoin मूल्य (EBUSD)

1 EBUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.98362
$0.98362$0.98362
0.00%1D
ebUSD Stablecoin (EBUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
ebUSD Stablecoin (EBUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.00%

-0.06%

-0.32%

-0.32%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.98362 है. पिछले 24 घंटों में, EBUSD ने $ 0.982219 के कम और $ 0.98449 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EBUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.004 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.954662 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EBUSD में +0.00%, 24 घंटों में -0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) मार्केट की जानकारी

ebUSD Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 692.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EBUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 703.90K है, कुल आपूर्ति 703902.6664518521 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 692.37K है.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ebUSD Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000653991659303 था.
पिछले 30 दिनों में, ebUSD Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0160862198 था.
पिछले 60 दिनों में, ebUSD Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0107687701 था.
पिछले 90 दिनों में, ebUSD Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000653991659303-0.06%
30 दिन$ -0.0160862198-1.63%
60 दिन$ -0.0107687701-1.09%
90 दिन$ 0--

ebUSD Stablecoin (EBUSD) क्या है

Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ebUSD Stablecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ebUSD Stablecoin (EBUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ebUSD Stablecoin (EBUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ebUSD Stablecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ebUSD Stablecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EBUSD लोकल करेंसी में

ebUSD Stablecoin (EBUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

ebUSD Stablecoin (EBUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EBUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ebUSD Stablecoin (EBUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ebUSD Stablecoin (EBUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EBUSD प्राइस 0.98362 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EBUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EBUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.98362 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ebUSD Stablecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EBUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 692.37K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EBUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EBUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 703.90K USD है.
EBUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EBUSD ने 1.004 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EBUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EBUSD ने 0.954662 USD की ATL प्राइस देखी.
EBUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EBUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EBUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EBUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EBUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
