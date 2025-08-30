E4C (E4C) क्या है

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में E4C (E4C) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके E4C (E4C) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

E4C लोकल करेंसी में

E4C (E4C) टोकन का अर्थशास्त्र

E4C (E4C) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.

लोग यह भी पूछते हैं: E4C (E4C) के बारे में अन्य प्रश्न आज E4C (E4C) का मूल्य कितना है? USD में लाइव E4C प्राइस 0.00388228 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. E4C से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00388228 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए E4C से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. E4C का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? E4C के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 497.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. E4C की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? E4C की मार्केट में उपलब्ध राशि 128.24M USD है. E4C की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? E4C ने 0.137584 USD की ATH प्राइस हासिल की. E4C का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? E4C ने 0.00344902 USD की ATL प्राइस देखी. E4C का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? E4C के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या E4C इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष E4C इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है.

