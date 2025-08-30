E4C मूल्य (E4C)
E4C (E4C) रियल-टाइम प्राइस $0.00388228 है. पिछले 24 घंटों में, E4C ने $ 0.0036544 के कम और $ 0.00405817 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. E4C की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.137584 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00344902 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में E4C में -1.16%, 24 घंटों में +2.41%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
E4C का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 497.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. E4C की मार्केट में उपलब्ध राशि 128.24M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.88M है.
आज के दिन के दौरान, E4C का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, E4C का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000486601 था.
पिछले 60 दिनों में, E4C का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003021462 था.
पिछले 90 दिनों में, E4C का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000312298703892784 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.41%
|30 दिन
|$ -0.0000486601
|-1.25%
|60 दिन
|$ -0.0003021462
|-7.78%
|90 दिन
|$ +0.000312298703892784
|+8.75%
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
