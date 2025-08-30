DYOR की अधिक जानकारी

Dyordotcom लोगो

Dyordotcom मूल्य (DYOR)

गैर-सूचीबद्ध

1 DYOR से USD लाइव प्राइस:

-4.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dyordotcom (DYOR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:52:48 (UTC+8)

Dyordotcom (DYOR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.01%

-4.35%

-8.86%

-8.86%

Dyordotcom (DYOR) रियल-टाइम प्राइस $0.00212015 है. पिछले 24 घंटों में, DYOR ने $ 0.00209384 के कम और $ 0.00221689 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DYOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02001748 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0016664 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DYOR में +0.01%, 24 घंटों में -4.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dyordotcom (DYOR) मार्केट की जानकारी

$ 974.51K
--
$ 974.51K
459.66M
459,660,929.9930681
Dyordotcom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 974.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DYOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 459.66M है, कुल आपूर्ति 459660929.9930681 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 974.51K है.

Dyordotcom (DYOR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dyordotcom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dyordotcom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002445219 था.
पिछले 60 दिनों में, Dyordotcom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003043744 था.
पिछले 90 दिनों में, Dyordotcom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000340991350310347 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.35%
30 दिन$ -0.0002445219-11.53%
60 दिन$ +0.0003043744+14.36%
90 दिन$ -0.000340991350310347-13.85%

Dyordotcom (DYOR) क्या है

Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. - Powerful capabilities in a streamlined UX - Transparent pricing - Proprietary software - Responsive customer service - Next Gen trading features

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Dyordotcom (DYOR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Dyordotcom प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dyordotcom (DYOR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dyordotcom (DYOR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dyordotcom के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dyordotcom प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DYOR लोकल करेंसी में

Dyordotcom (DYOR) टोकन का अर्थशास्त्र

Dyordotcom (DYOR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DYOR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dyordotcom (DYOR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dyordotcom (DYOR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DYOR प्राइस 0.00212015 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DYOR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DYOR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00212015 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dyordotcom का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DYOR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 974.51K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DYOR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DYOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 459.66M USD है.
DYOR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DYOR ने 0.02001748 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DYOR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DYOR ने 0.0016664 USD की ATL प्राइस देखी.
DYOR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DYOR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DYOR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DYOR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DYOR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:52:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

