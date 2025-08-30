DYOR hub मूल्य (DYORHUB)
-1.50%
-4.83%
-17.82%
-17.82%
DYOR hub (DYORHUB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DYORHUB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DYORHUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DYORHUB में -1.50%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DYOR hub का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DYORHUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.51M है, कुल आपूर्ति 997507102.080198 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.20K है.
आज के दिन के दौरान, DYOR hub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DYOR hub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DYOR hub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DYOR hub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.83%
|30 दिन
|$ 0
|+3.05%
|60 दिन
|$ 0
|-13.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space. Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources. Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments. Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
