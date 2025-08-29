DCI की अधिक जानकारी

Dynamic Crypto Index लोगो

Dynamic Crypto Index मूल्य (DCI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DCI से USD लाइव प्राइस:

$10,641.88
$10,641.88$10,641.88
-0.20%1D
mexc
USD
Dynamic Crypto Index (DCI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:36:12 (UTC+8)

Dynamic Crypto Index (DCI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 10,626.06
$ 10,626.06$ 10,626.06
24 घंटे में न्यूनतम
$ 10,705.95
$ 10,705.95$ 10,705.95
24 घंटे में उच्चतम

$ 10,626.06
$ 10,626.06$ 10,626.06

$ 10,705.95
$ 10,705.95$ 10,705.95

$ 18,373.68
$ 18,373.68$ 18,373.68

$ 7,178.43
$ 7,178.43$ 7,178.43

+0.13%

-0.27%

-0.88%

-0.88%

Dynamic Crypto Index (DCI) रियल-टाइम प्राइस $10,641.88 है. पिछले 24 घंटों में, DCI ने $ 10,626.06 के कम और $ 10,705.95 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DCI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18,373.68 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 7,178.43 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DCI में +0.13%, 24 घंटों में -0.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dynamic Crypto Index (DCI) मार्केट की जानकारी

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

150.00
150.00 150.00

150.0
150.0 150.0

Dynamic Crypto Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 150.00 है, कुल आपूर्ति 150.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.60M है.

Dynamic Crypto Index (DCI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dynamic Crypto Index का USD में मूल्य बदलाव $ -29.06647347709 था.
पिछले 30 दिनों में, Dynamic Crypto Index का USD में मूल्य बदलाव $ -153.1441025160 था.
पिछले 60 दिनों में, Dynamic Crypto Index का USD में मूल्य बदलाव $ +1,624.2446038880 था.
पिछले 90 दिनों में, Dynamic Crypto Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -29.06647347709-0.27%
30 दिन$ -153.1441025160-1.43%
60 दिन$ +1,624.2446038880+15.26%
90 दिन$ 0--

Dynamic Crypto Index (DCI) क्या है

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

Dynamic Crypto Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dynamic Crypto Index (DCI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dynamic Crypto Index (DCI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dynamic Crypto Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dynamic Crypto Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Dynamic Crypto Index (DCI) टोकन का अर्थशास्त्र

Dynamic Crypto Index (DCI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DCI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dynamic Crypto Index (DCI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dynamic Crypto Index (DCI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DCI प्राइस 10,641.88 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DCI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DCI से USD की मौजूदा प्राइस $ 10,641.88 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dynamic Crypto Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DCI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DCI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 150.00 USD है.
DCI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DCI ने 18,373.68 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DCI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DCI ने 7,178.43 USD की ATL प्राइस देखी.
DCI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DCI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DCI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DCI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DCI का प्राइस का अनुमान देखें.
