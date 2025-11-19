एक्सचेंजDEX+
Dvision Network का आज का लाइव मूल्य 0.00238887 USD है.DVI का मार्केट कैप 591,965 USD है. भारत में DVI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 DVI से USD लाइव प्राइस:

$0.00238683
$0.00238683$0.00238683
-8.70%1D
USD
Dvision Network (DVI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:29:08 (UTC+8)

Dvision Network का आज का मूल्य

आज Dvision Network (DVI) का लाइव मूल्य $ 0.00238887 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 8.72% का बदलाव आया है. मौजूदा DVI से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00238887 प्रति DVI है.

$ 591,965 के मार्केट कैप के अनुसार Dvision Network करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 246.77M DVI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DVI की ट्रेडिंग $ 0.00238546 (निम्न) और $ 0.00266477 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 3.05 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00238546 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DVI में पिछले एक घंटे में -1.26% और पिछले 7 दिनों में -29.38% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Dvision Network (DVI) मार्केट की जानकारी

$ 591.97K
$ 591.97K$ 591.97K

--
----

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

246.77M
246.77M 246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dvision Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 591.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DVI की मार्केट में उपलब्ध राशि 246.77M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.40M है.

Dvision Network की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00238546
$ 0.00238546$ 0.00238546
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00266477
$ 0.00266477$ 0.00266477
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00238546
$ 0.00238546$ 0.00238546

$ 0.00266477
$ 0.00266477$ 0.00266477

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00238546
$ 0.00238546$ 0.00238546

-1.26%

-8.71%

-29.38%

-29.38%

Dvision Network (DVI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dvision Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000228130946835666 था.
पिछले 30 दिनों में, Dvision Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011518125 था.
पिछले 60 दिनों में, Dvision Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015461387 था.
पिछले 90 दिनों में, Dvision Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.006289434242478785 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000228130946835666-8.71%
30 दिन$ -0.0011518125-48.21%
60 दिन$ -0.0015461387-64.72%
90 दिन$ -0.006289434242478785-72.47%

Dvision Network के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Dvision Network (DVI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DVI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Dvision Network (DVI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Dvision Network के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Dvision Network (DVI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dvision Network

2030 में 1 Dvision Network का मूल्य कितना होगा?
अगर Dvision Network 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Dvision Network के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:29:08 (UTC+8)

Dvision Network के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.