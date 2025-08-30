DUST की अधिक जानकारी

$0.03312623
$0.03312623$0.03312623
$ 0.03302074
$ 0.03302074$ 0.03302074
$ 0.03460652
$ 0.03460652$ 0.03460652
$ 0.03302074
$ 0.03302074$ 0.03302074

$ 0.03460652
$ 0.03460652$ 0.03460652

$ 7.58
$ 7.58$ 7.58

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-3.45%

+6.44%

+6.44%

Dust Protocol (DUST) रियल-टाइम प्राइस $0.03312623 है. पिछले 24 घंटों में, DUST ने $ 0.03302074 के कम और $ 0.03460652 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.58 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUST में -0.59%, 24 घंटों में -3.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

33.30M
33.30M 33.30M

33,297,819.0
33,297,819.0 33,297,819.0

Dust Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUST की मार्केट में उपलब्ध राशि 33.30M है, कुल आपूर्ति 33297819.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.10M है.

आज के दिन के दौरान, Dust Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00118455669979149 था.
पिछले 30 दिनों में, Dust Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019235573 था.
पिछले 60 दिनों में, Dust Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0088039813 था.
पिछले 90 दिनों में, Dust Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00240257417141953 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00118455669979149-3.45%
30 दिन$ +0.0019235573+5.81%
60 दिन$ +0.0088039813+26.58%
90 दिन$ -0.00240257417141953-6.76%

Dust Protocol (DUST) क्या है

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dust Protocol (DUST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dust Protocol (DUST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dust Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dust Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Dust Protocol (DUST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dust Protocol (DUST) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dust Protocol (DUST) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DUST प्राइस 0.03312623 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DUST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DUST से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03312623 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dust Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DUST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DUST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DUST की मार्केट में उपलब्ध राशि 33.30M USD है.
DUST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DUST ने 7.58 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DUST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DUST ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DUST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DUST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DUST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DUST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DUST का प्राइस का अनुमान देखें.
