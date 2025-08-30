DND की अधिक जानकारी

DungeonSwap लोगो

DungeonSwap मूल्य (DND)

गैर-सूचीबद्ध

1 DND से USD लाइव प्राइस:

$0.00542119
$0.00542119$0.00542119
-1.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
DungeonSwap (DND) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:22:14 (UTC+8)

DungeonSwap (DND) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00542119
$ 0.00542119$ 0.00542119
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00556111
$ 0.00556111$ 0.00556111
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00542119
$ 0.00542119$ 0.00542119

$ 0.00556111
$ 0.00556111$ 0.00556111

$ 16.08
$ 16.08$ 16.08

$ 0.00533905
$ 0.00533905$ 0.00533905

-0.06%

-1.49%

-0.13%

-0.13%

DungeonSwap (DND) रियल-टाइम प्राइस $0.00545239 है. पिछले 24 घंटों में, DND ने $ 0.00542119 के कम और $ 0.00556111 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 16.08 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00533905 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DND में -0.06%, 24 घंटों में -1.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DungeonSwap (DND) मार्केट की जानकारी

$ 28.29K
$ 28.29K$ 28.29K

--
----

$ 31.93K
$ 31.93K$ 31.93K

5.22M
5.22M 5.22M

5,889,222.739374619
5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

DungeonSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DND की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.22M है, कुल आपूर्ति 5889222.739374619 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.93K है.

DungeonSwap (DND) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DungeonSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DungeonSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000418672 था.
पिछले 60 दिनों में, DungeonSwap का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000127438 था.
पिछले 90 दिनों में, DungeonSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000191482214364375 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.49%
30 दिन$ -0.0000418672-0.76%
60 दिन$ +0.0000127438+0.23%
90 दिन$ -0.000191482214364375-3.39%

DungeonSwap (DND) क्या है

- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

DungeonSwap (DND) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DungeonSwap प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DungeonSwap (DND) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DungeonSwap (DND) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DungeonSwap के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DungeonSwap प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DND लोकल करेंसी में

DungeonSwap (DND) टोकन का अर्थशास्त्र

DungeonSwap (DND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DND टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DungeonSwap (DND) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DungeonSwap (DND) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DND प्राइस 0.00545239 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DND से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DND से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00545239 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DungeonSwap का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DND के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.29K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DND की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DND की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.22M USD है.
DND की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DND ने 16.08 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DND का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DND ने 0.00533905 USD की ATL प्राइस देखी.
DND का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DND के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DND इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DND इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DND का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:22:14 (UTC+8)

