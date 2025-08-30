Dungeon Arena मूल्य (DUN)
-1.16%
-15.01%
+8.36%
+8.36%
Dungeon Arena (DUN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DUN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUN में -1.16%, 24 घंटों में -15.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dungeon Arena का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 921.48M है, कुल आपूर्ति 921480961.368044 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.46K है.
आज के दिन के दौरान, Dungeon Arena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dungeon Arena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dungeon Arena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dungeon Arena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-15.01%
|30 दिन
|$ 0
|+2.16%
|60 दिन
|$ 0
|-3.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
Dungeon Arena (DUN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
