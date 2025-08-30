DCM की अधिक जानकारी

Ducky City मूल्य (DCM)

Ducky City (DCM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:21:50 (UTC+8)

Ducky City (DCM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.56%

-2.65%

+2.66%

+2.66%

Ducky City (DCM) रियल-टाइम प्राइस $0.00002381 है. पिछले 24 घंटों में, DCM ने $ 0.00002324 के कम और $ 0.00002452 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DCM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0027815 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001065 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DCM में +0.56%, 24 घंटों में -2.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ducky City (DCM) मार्केट की जानकारी

Ducky City का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DCM की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.45B है, कुल आपूर्ति 5500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 131.25K है.

Ducky City (DCM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ducky City का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ducky City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000001472 था.
पिछले 60 दिनों में, Ducky City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000122872 था.
पिछले 90 दिनों में, Ducky City का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.65%
30 दिन$ +0.0000001472+0.62%
60 दिन$ +0.0000122872+51.61%
90 दिन$ 0--

Ducky City (DCM) क्या है

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Ducky City प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ducky City (DCM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ducky City (DCM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ducky City के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ducky City प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ducky City (DCM) टोकन का अर्थशास्त्र

Ducky City (DCM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DCM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ducky City (DCM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ducky City (DCM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DCM प्राइस 0.00002381 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DCM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DCM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002381 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ducky City का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DCM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.43K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DCM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DCM की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.45B USD है.
DCM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DCM ने 0.0027815 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DCM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DCM ने 0.00001065 USD की ATL प्राइस देखी.
DCM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DCM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DCM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DCM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DCM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:21:50 (UTC+8)

Ducky City (DCM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.