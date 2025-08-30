DUCKAI की अधिक जानकारी

Duck AI लोगो

Duck AI मूल्य (DUCKAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DUCKAI से USD लाइव प्राइस:

$0.0004376
$0.0004376$0.0004376
-2.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Duck AI (DUCKAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:08:58 (UTC+8)

Duck AI (DUCKAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03361709
$ 0.03361709$ 0.03361709

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-2.86%

-22.16%

-22.16%

Duck AI (DUCKAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DUCKAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUCKAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03361709 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUCKAI में -0.66%, 24 घंटों में -2.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Duck AI (DUCKAI) मार्केट की जानकारी

$ 441.01K
$ 441.01K$ 441.01K

--
----

$ 441.01K
$ 441.01K$ 441.01K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,151.076178
999,911,151.076178 999,911,151.076178

Duck AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 441.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUCKAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999911151.076178 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 441.01K है.

Duck AI (DUCKAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Duck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Duck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Duck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Duck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.86%
30 दिन$ 0-6.38%
60 दिन$ 0-8.64%
90 दिन$ 0--

Duck AI (DUCKAI) क्या है

Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network.

Duck AI (DUCKAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Duck AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Duck AI (DUCKAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Duck AI (DUCKAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Duck AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Duck AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DUCKAI लोकल करेंसी में

Duck AI (DUCKAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Duck AI (DUCKAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUCKAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Duck AI (DUCKAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Duck AI (DUCKAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DUCKAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DUCKAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DUCKAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Duck AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DUCKAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 441.01K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DUCKAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DUCKAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M USD है.
DUCKAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DUCKAI ने 0.03361709 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DUCKAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DUCKAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DUCKAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DUCKAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DUCKAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DUCKAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DUCKAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:08:58 (UTC+8)

