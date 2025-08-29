DucatusX मूल्य (DUCX)
DucatusX (DUCX) रियल-टाइम प्राइस $0.00802689 है. पिछले 24 घंटों में, DUCX ने $ 0.00801794 के कम और $ 0.00805419 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUCX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.198591 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00326782 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUCX में +0.11%, 24 घंटों में -0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DucatusX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 278.11M है, कुल आपूर्ति 777874205.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.24M है.
आज के दिन के दौरान, DucatusX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DucatusX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001045679 था.
पिछले 60 दिनों में, DucatusX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001200894 था.
पिछले 90 दिनों में, DucatusX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.04%
|30 दिन
|$ -0.0001045679
|-1.30%
|60 दिन
|$ -0.0001200894
|-1.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX
