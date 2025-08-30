dTRINITY S मूल्य (DS)
+0.60%
-5.11%
-11.15%
-11.15%
dTRINITY S (DS) रियल-टाइम प्राइस $0.310332 है. पिछले 24 घंटों में, DS ने $ 0.307591 के कम और $ 0.331383 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.616788 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.247415 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DS में +0.60%, 24 घंटों में -5.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
dTRINITY S का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DS की मार्केट में उपलब्ध राशि 94.39K है, कुल आपूर्ति 94391.86919127824 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.29K है.
आज के दिन के दौरान, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ -0.016716437455083 था.
पिछले 30 दिनों में, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0115296406 था.
पिछले 60 दिनों में, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0088621198 था.
पिछले 90 दिनों में, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07610140596000714 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.016716437455083
|-5.11%
|30 दिन
|$ +0.0115296406
|+3.72%
|60 दिन
|$ -0.0088621198
|-2.85%
|90 दिन
|$ -0.07610140596000714
|-19.69%
dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.
