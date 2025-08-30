DS की अधिक जानकारी

dTRINITY S लोगो

dTRINITY S मूल्य (DS)

गैर-सूचीबद्ध

1 DS से USD लाइव प्राइस:

$0.310332
$0.310332$0.310332
-5.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
dTRINITY S (DS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:21:43 (UTC+8)

dTRINITY S (DS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.307591
$ 0.307591$ 0.307591
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.331383
$ 0.331383$ 0.331383
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.307591
$ 0.307591$ 0.307591

$ 0.331383
$ 0.331383$ 0.331383

$ 0.616788
$ 0.616788$ 0.616788

$ 0.247415
$ 0.247415$ 0.247415

+0.60%

-5.11%

-11.15%

-11.15%

dTRINITY S (DS) रियल-टाइम प्राइस $0.310332 है. पिछले 24 घंटों में, DS ने $ 0.307591 के कम और $ 0.331383 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.616788 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.247415 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DS में +0.60%, 24 घंटों में -5.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

dTRINITY S (DS) मार्केट की जानकारी

$ 29.29K
$ 29.29K$ 29.29K

--
----

$ 29.29K
$ 29.29K$ 29.29K

94.39K
94.39K 94.39K

94,391.86919127824
94,391.86919127824 94,391.86919127824

dTRINITY S का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DS की मार्केट में उपलब्ध राशि 94.39K है, कुल आपूर्ति 94391.86919127824 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.29K है.

dTRINITY S (DS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ -0.016716437455083 था.
पिछले 30 दिनों में, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0115296406 था.
पिछले 60 दिनों में, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0088621198 था.
पिछले 90 दिनों में, dTRINITY S का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07610140596000714 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.016716437455083-5.11%
30 दिन$ +0.0115296406+3.72%
60 दिन$ -0.0088621198-2.85%
90 दिन$ -0.07610140596000714-19.69%

dTRINITY S (DS) क्या है

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

dTRINITY S प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में dTRINITY S (DS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके dTRINITY S (DS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? dTRINITY S के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब dTRINITY S प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DS लोकल करेंसी में

dTRINITY S (DS) टोकन का अर्थशास्त्र

dTRINITY S (DS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: dTRINITY S (DS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज dTRINITY S (DS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DS प्राइस 0.310332 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.310332 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
dTRINITY S का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.29K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DS की मार्केट में उपलब्ध राशि 94.39K USD है.
DS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DS ने 0.616788 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DS ने 0.247415 USD की ATL प्राइस देखी.
DS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:21:43 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.