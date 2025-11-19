एक्सचेंजDEX+
Drunk Chicken Centipede का आज का लाइव मूल्य 0.00000996 USD है.DCC का मार्केट कैप 9,957.93 USD है. भारत में DCC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Drunk Chicken Centipede का आज का लाइव मूल्य 0.00000996 USD है.DCC का मार्केट कैप 9,957.93 USD है. भारत में DCC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DCC की अधिक जानकारी

DCC प्राइस की जानकारी

DCC क्या है

DCC आधिकारिक वेबसाइट

DCC टोकन का अर्थशास्त्र

DCC प्राइस का पूर्वानुमान

Drunk Chicken Centipede लोगो

Drunk Chicken Centipede मूल्य (DCC)

गैर-सूचीबद्ध

1 DCC से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Drunk Chicken Centipede (DCC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:41:17 (UTC+8)

Drunk Chicken Centipede का आज का मूल्य

आज Drunk Chicken Centipede (DCC) का लाइव मूल्य $ 0.00000996 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा DCC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000996 प्रति DCC है.

$ 9,957.93 के मार्केट कैप के अनुसार Drunk Chicken Centipede करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.60M DCC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DCC की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00143486 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000741 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DCC में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -12.26% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Drunk Chicken Centipede (DCC) मार्केट की जानकारी

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

--
----

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

999.60M
999.60M 999.60M

999,598,306.509248
999,598,306.509248 999,598,306.509248

Drunk Chicken Centipede का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DCC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.60M है, कुल आपूर्ति 999598306.509248 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.96K है.

Drunk Chicken Centipede की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143486
$ 0.00143486$ 0.00143486

$ 0.00000741
$ 0.00000741$ 0.00000741

--

--

-12.26%

-12.26%

Drunk Chicken Centipede (DCC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Drunk Chicken Centipede का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Drunk Chicken Centipede का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000039808 था.
पिछले 60 दिनों में, Drunk Chicken Centipede का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000044273 था.
पिछले 90 दिनों में, Drunk Chicken Centipede का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000003616422153916872 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000039808-39.96%
60 दिन$ -0.0000044273-44.45%
90 दिन$ -0.000003616422153916872-26.63%

Drunk Chicken Centipede के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Drunk Chicken Centipede (DCC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DCC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Drunk Chicken Centipede (DCC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Drunk Chicken Centipede के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Drunk Chicken Centipede की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DCC के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Drunk Chicken Centipedeप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Drunk Chicken Centipede (DCC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Drunk Chicken Centipede

2030 में 1 Drunk Chicken Centipede का मूल्य कितना होगा?
अगर Drunk Chicken Centipede 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Drunk Chicken Centipede के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:41:17 (UTC+8)

Drunk Chicken Centipede के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.