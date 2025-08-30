Druid AI मूल्य (DRU)
-0.16%
-5.92%
-4.22%
-4.22%
Druid AI (DRU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DRU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DRU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00589734 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DRU में -0.16%, 24 घंटों में -5.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Druid AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DRU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.13K है.
आज के दिन के दौरान, Druid AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Druid AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Druid AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Druid AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.92%
|30 दिन
|$ 0
|+2.78%
|60 दिन
|$ 0
|+4.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.
