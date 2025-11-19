एक्सचेंजDEX+
Drops Ownership Power का आज का लाइव मूल्य 0.00346422 USD है.DOP का मार्केट कैप 46,622 USD है. भारत में DOP से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

$0.00346422
0.00%1D
Drops Ownership Power (DOP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:09:04 (UTC+8)

Drops Ownership Power का आज का मूल्य

आज Drops Ownership Power (DOP) का लाइव मूल्य $ 0.00346422 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा DOP से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00346422 प्रति DOP है.

$ 46,622 के मार्केट कैप के अनुसार Drops Ownership Power करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 13.46M DOP है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DOP की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 4.75 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00102064 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DOP में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -21.97% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Drops Ownership Power (DOP) मार्केट की जानकारी

$ 46.62K
$ 46.62K$ 46.62K

--
----

$ 51.96K
$ 51.96K$ 51.96K

13.46M
13.46M 13.46M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Drops Ownership Power का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.46M है, कुल आपूर्ति 15000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.96K है.

Drops Ownership Power की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

$ 0.00102064
$ 0.00102064$ 0.00102064

--

--

-21.97%

-21.97%

Drops Ownership Power (DOP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Drops Ownership Power का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Drops Ownership Power का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009116912 था.
पिछले 60 दिनों में, Drops Ownership Power का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015645262 था.
पिछले 90 दिनों में, Drops Ownership Power का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0009116912-26.31%
60 दिन$ -0.0015645262-45.16%
90 दिन$ 0--

Drops Ownership Power के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Drops Ownership Power (DOP) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DOP का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Drops Ownership Power (DOP) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Drops Ownership Power के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Drops Ownership Power (DOP) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Drops Ownership Power

2030 में 1 Drops Ownership Power का मूल्य कितना होगा?
अगर Drops Ownership Power 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Drops Ownership Power के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:09:04 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Drops Ownership Power के बारे में और जानें

