Drop Staked TIA मूल्य (DTIA)
+199.97%
+68.00%
-0.00%
-0.00%
Drop Staked TIA (DTIA) रियल-टाइम प्राइस $3 है. पिछले 24 घंटों में, DTIA ने $ 0.9997 के कम और $ 4.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DTIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.01 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.468528 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DTIA में +199.97%, 24 घंटों में +68.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Drop Staked TIA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 261.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DTIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 261.34K है, कुल आपूर्ति 261337.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 261.26K है.
आज के दिन के दौरान, Drop Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ +1.21 था.
पिछले 30 दिनों में, Drop Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ +1.7505537000 था.
पिछले 60 दिनों में, Drop Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ +3.2038395000 था.
पिछले 90 दिनों में, Drop Staked TIA का USD में मूल्य बदलाव $ +2.0002832819380383 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +1.21
|+68.00%
|30 दिन
|$ +1.7505537000
|+58.35%
|60 दिन
|$ +3.2038395000
|+106.79%
|90 दिन
|$ +2.0002832819380383
|+200.09%
Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.
