Drop Staked INIT का आज का लाइव मूल्य 0.186832 USD है.DEINIT का मार्केट कैप 10,477.33 USD है. भारत में DEINIT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 DEINIT से USD लाइव प्राइस:

$0.186832
+0.50%1D
USD
Drop Staked INIT (DEINIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:49:49 (UTC+8)

Drop Staked INIT का आज का मूल्य

आज Drop Staked INIT (DEINIT) का लाइव मूल्य $ 0.186832 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.55% का बदलाव आया है. मौजूदा DEINIT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.186832 प्रति DEINIT है.

$ 10,477.33 के मार्केट कैप के अनुसार Drop Staked INIT करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 56.08K DEINIT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DEINIT की ट्रेडिंग $ 0.180281 (निम्न) और $ 0.18872 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.788788 और सबसे निम्न स्तर $ 0.1773 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DEINIT में पिछले एक घंटे में +1.53% और पिछले 7 दिनों में -17.97% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Drop Staked INIT (DEINIT) मार्केट की जानकारी

$ 10.48K
--
$ 10.48K
56.08K
56,078.797683
Drop Staked INIT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEINIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 56.08K है, कुल आपूर्ति 56078.797683 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.48K है.

Drop Staked INIT की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.180281
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.18872
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.180281
$ 0.18872
$ 0.788788
$ 0.1773
+1.53%

+0.55%

-17.97%

-17.97%

Drop Staked INIT (DEINIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Drop Staked INIT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00103001 था.
पिछले 30 दिनों में, Drop Staked INIT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0561354119 था.
पिछले 60 दिनों में, Drop Staked INIT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1256071722 था.
पिछले 90 दिनों में, Drop Staked INIT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3902323718420468 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00103001+0.55%
30 दिन$ -0.0561354119-30.04%
60 दिन$ -0.1256071722-67.23%
90 दिन$ -0.3902323718420468-67.62%

Drop Staked INIT के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Drop Staked INIT (DEINIT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DEINIT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Drop Staked INIT (DEINIT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Drop Staked INIT के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Drop Staked INIT (DEINIT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Drop Staked INIT के बारे में और जानें

