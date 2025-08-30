$DRIP की अधिक जानकारी

DRIP मूल्य ($DRIP)

1 $DRIP से USD लाइव प्राइस:

$0.0159217
$0.0159217$0.0159217
-3.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DRIP ($DRIP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:08:42 (UTC+8)

DRIP ($DRIP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01515168
$ 0.01515168$ 0.01515168
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01653697
$ 0.01653697$ 0.01653697
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01515168
$ 0.01515168$ 0.01515168

$ 0.01653697
$ 0.01653697$ 0.01653697

$ 0.309212
$ 0.309212$ 0.309212

$ 0.00446589
$ 0.00446589$ 0.00446589

+1.30%

-3.41%

-21.65%

-21.65%

DRIP ($DRIP) रियल-टाइम प्राइस $0.01591789 है. पिछले 24 घंटों में, $DRIP ने $ 0.01515168 के कम और $ 0.01653697 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $DRIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.309212 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00446589 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $DRIP में +1.30%, 24 घंटों में -3.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DRIP ($DRIP) मार्केट की जानकारी

$ 1.06M
$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

66.54M
66.54M 66.54M

66,542,523.180364534
66,542,523.180364534 66,542,523.180364534

DRIP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $DRIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.54M है, कुल आपूर्ति 66542523.180364534 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.06M है.

DRIP ($DRIP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00056277845017774 था.
पिछले 30 दिनों में, DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0074416310 था.
पिछले 60 दिनों में, DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0203652704 था.
पिछले 90 दिनों में, DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.008428269429753412 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00056277845017774-3.41%
30 दिन$ -0.0074416310-46.75%
60 दिन$ +0.0203652704+127.94%
90 दिन$ +0.008428269429753412+112.53%

DRIP ($DRIP) क्या है

Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

DRIP ($DRIP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DRIP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DRIP ($DRIP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DRIP ($DRIP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DRIP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DRIP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$DRIP लोकल करेंसी में

DRIP ($DRIP) टोकन का अर्थशास्त्र

DRIP ($DRIP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $DRIP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DRIP ($DRIP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DRIP ($DRIP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $DRIP प्राइस 0.01591789 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$DRIP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$DRIP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01591789 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DRIP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$DRIP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$DRIP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$DRIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.54M USD है.
$DRIP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$DRIP ने 0.309212 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$DRIP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$DRIP ने 0.00446589 USD की ATL प्राइस देखी.
$DRIP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$DRIP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $DRIP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $DRIP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $DRIP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:08:42 (UTC+8)

DRIP ($DRIP) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

