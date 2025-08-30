DREAM by Virtuals मूल्य (DREAM)
DREAM by Virtuals (DREAM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DREAM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DREAM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00279417 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DREAM में +0.42%, 24 घंटों में -10.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DREAM by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DREAM की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.46M है, कुल आपूर्ति 998462709.1655644 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.65K है.
आज के दिन के दौरान, DREAM by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DREAM by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DREAM by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DREAM by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.98%
|30 दिन
|$ 0
|-26.30%
|60 दिन
|$ 0
|-42.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).
