DragonCoin (DRAGON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DRAGON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DRAGON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DRAGON में +0.04%, 24 घंटों में -5.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DragonCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DRAGON की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 9.890832785727435e+16 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 65.49K है.
आज के दिन के दौरान, DragonCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DragonCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DragonCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DragonCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.47%
|30 दिन
|$ 0
|+8.24%
|60 दिन
|$ 0
|+56.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
DragonCoin, a token created on Solana chain to change the crypto world.The Dragon is the only mythological creature in the Chinese Zodiac. In China, dragons are associated with strength, health, harmony and luck; they are placed above doors or on roofs to banish demons and evil spirits. The Year of the Dragon is associated with the symbol of the division of the year. That indicates wealth,lust and strength.With a strong enough community like the one we are aiming to create.DragonCoin could end up being compared to Shiba Inu or Pepe.
DragonCoin (DRAGON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DRAGON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
