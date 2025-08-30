Dragon Mainland Shards मूल्य (DMS)
+0.49%
+16.01%
+19.35%
+19.35%
Dragon Mainland Shards (DMS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DMS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DMS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.61 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DMS में +0.49%, 24 घंटों में +16.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dragon Mainland Shards का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.53K है.
आज के दिन के दौरान, Dragon Mainland Shards का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dragon Mainland Shards का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dragon Mainland Shards का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dragon Mainland Shards का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+16.01%
|30 दिन
|$ 0
|+63.72%
|60 दिन
|$ 0
|+60.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dragon Mainland Shards (DMS) is the ecosystem and governance token of the Dragon Mainland. The total supply of DMS is 1,000,000,000 and no additional DMS will ever be issued. Team, Advisor, and mining reward tokens are locked and released monthly in equal increments over the 60 months.
Dragon Mainland Shards (DMS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DMS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
