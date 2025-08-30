Dragon Crypto Aurum मूल्य (DCAU)
Dragon Crypto Aurum (DCAU) रियल-टाइम प्राइस $0.845092 है. पिछले 24 घंटों में, DCAU ने $ 0.83658 के कम और $ 0.867845 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DCAU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 177.5 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.62809 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DCAU में +0.79%, 24 घंटों में -0.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dragon Crypto Aurum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 128.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DCAU की मार्केट में उपलब्ध राशि 151.70K है, कुल आपूर्ति 154129.88 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 130.25K है.
आज के दिन के दौरान, Dragon Crypto Aurum का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0070727911378512 था.
पिछले 30 दिनों में, Dragon Crypto Aurum का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0131869000 था.
पिछले 60 दिनों में, Dragon Crypto Aurum का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0468732813 था.
पिछले 90 दिनों में, Dragon Crypto Aurum का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0210983235039451 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0070727911378512
|-0.82%
|30 दिन
|$ -0.0131869000
|-1.56%
|60 दिन
|$ +0.0468732813
|+5.55%
|90 दिन
|$ +0.0210983235039451
|+2.56%
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DCAU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.