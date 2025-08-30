DRAGGY0X62 की अधिक जानकारी

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DRAGGY0X62 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DRAGGY0X62 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DRAGGY0X62 में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -8.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Draggy 0x62 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Draggy 0x62 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Draggy 0x62 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Draggy 0x62 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+4.21%
60 दिन$ 0+77.81%
90 दिन$ 0--

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) क्या है

Draggy, a memecoin inspired by Matt Furie's fantasy book "The Night Rider," features a courageous character named Draggy. Draggy ventures through a fantastical world teeming with magical creatures, encountering friendly companions like a frog, a rat, and a bat. Together, this unlikely fellowship bravely confronts the mysteries of this mystical land.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DRAGGY0X62 प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DRAGGY0X62 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DRAGGY0X62 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Draggy 0x62 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DRAGGY0X62 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DRAGGY0X62 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DRAGGY0X62 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
DRAGGY0X62 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DRAGGY0X62 ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DRAGGY0X62 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DRAGGY0X62 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DRAGGY0X62 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DRAGGY0X62 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DRAGGY0X62 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DRAGGY0X62 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DRAGGY0X62 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:25:35 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.